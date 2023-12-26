Накрыть временной кровлей: проект консервации кирхи в Железнодорожном прошел экспертизу

Проект консервации кирхи Гердауэн в поселке Железнодорожном прошел историко-культурную экспертизу. Информация об этом появилась на сайте Службы госохраны объектов культурного наследия.



Экспертная оценка состояния кирхи была дана специалистами из Калининграда, заказчиком работ указан благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь».

На момент эксперты у кирхи была утрачена часть кирпичной кладки и бутового кирпича в цоколе, отсутствовала отмостка, стены покрыты трещинами, частично разрушен раствор швов кладки. Штукатурный слой местами отслаивается.

Часть крыши утрачена, местами — перекрыта асбестовыми листами. У сохранившейся кровли местами сгнили перекрытия, чердак требует замены деревянных балок и настила. Подвал здания засыпан грунтом, поэтому дать оценку его состоянию у экспертов не получилось. У здания отсутствуют двери и окна. Декоративные элементы находятся в неудовлетворительном состоянии. Отсутствуют все инженерные системы.

Для проведения работ по консервации кирхи эксперты рекомендуют провести работу по усилению фундамента, восстановить отсутствующую кирпичную и бутовую кладку, вставить двери и окна, заделать трещины. На чердаке надо заменить сломанные балки и сгнивший деревянный настил. Необходимо перекрыть черепицу над башней, возвести временную фальцевую крышу над основной частью здания. Стены — заново оштукатурить и создать систему водоотведения.

Согласно сайту Пруссия39, кирха в Гердауэне (нынешнем Железнодорожном) была построена в 1345 году. Во время боевых действий старинное здание не пострадало, но пришло в упадок в советский период истории. К 1960-ым годам начали гнить деревянные стропила, что привело к обрушению крыши.

В 2022 году кирху в Железнодорожном арендовала местная жительница Маргарита Пырко и открыла там музей стекла.