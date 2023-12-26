Облвласти собираются выделить на содержание автодорог в регионе более 1,7 млрд рублей

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Правительство области собирается выделить на содержание автомобильных дорог в регионе 1 млрд 714 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

От будущего подрядчика требуется ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью, засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную, восстановление и очистка водоотводных канав, скос травы, уборка мусора, заделка трещин в асфальте, ямочный ремонт, очистка и покраска дорожных знаков, перил, сигнальных столбиков и т. д., ремонт скамеек и прочие работы.

Всего объявлено две закупки. В первой (на 820 миллионов рублей) речь идет о ремонте более 180 автомобильных дорог. Среди них, к примеру, Северный обход Калининграда, трассы «Калининград — Балтийск, Зеленоградск — Приморск через Светлогорск», «Калининград — Зеленоградск», «Калининград — Полесск». Общая протяженность участков, которые власти собираются содержать в надлежащем состоянии, составляет более 1,7 тысячи километров.

Вторая закупка (на 894 миллиона) касается ремонта более 170 дорог, таких, как Обход Багратионовска, трассы «Калининград — Долгоруково», «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман», «Добровольск — граница с Польшей», «Советск — Гусев». Общая протяженность составила около 2 тысяч километров.

В общей сложности на 1,7 млрд рублей планируется содержать примерно 360 автомобильных дорог, протяженностью примерно 3,8 тысячи километров. Оба контракта с подрядчиками будут действовать до 24 октября 2025 года. Дата окончания подачи заявок на первый аукцион — 15 января 2024 года, на второй — 12 января 2024 года.

В ноябре сообщалось о том, что облвласти выделят 100 млн рублей на содержание региональных мостов. Согласно документам, контракт рассчитан на 2024 и 2025 годы. В перечне сооружений, которые предстоит обслуживать подрядчику, более 100 мостов и путепроводов.

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