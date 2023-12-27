Участников вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой лишают контрактов

Медиа и рекламные компании заморозили контракты с блогером Анастасией Ивлеевой, а также артистами Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым и Aнной Asti. Причиной стало возмущение ряда общественных деятелей после прошедшей 21 декабря вечеринки Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый», пишет «Коммерсант».

Организаторы новогодних корпоративов ищут замены замешанным в скандале звездам. По мнению участников медиа рынка, в будущем артистов и блогеров, участвовавших в вечеринке, помимо финансовых потерь из-за приостановки контрактов, могут ожидать иски от компаний, которым был причинён репутационный ущерб.

Ивлеева и её гости извинились за неудобства, доставленные внешним видом участников вечеринки. Несмотря на это, Хамовнический суд Москвы 26 декабря зарегистрировал коллективный иск к Анастасии Ивлеевой на 1 млрд рублей в счёт компенсации морального вреда.

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