Власти хотят построить детскую школу искусств на «Девау»

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Городские власти планируют построить детскую школу искусств на территории исторического аэродрома «Девау». Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире Центра управления регионом «ВКонтакте».

«Мы это обсуждали тоже с губернатором Калининградской области Антоном Андреевичем Алихановым, мы говорили, что нужно подобрать места, где это расположить. Одним из таких мест определили аэродром „Девау“. Где должно появиться такое современное, мультифункциональное пространство — Дом пионеров, школа искусств. Для детей, которые занимаются музыкой, будут большие просторные классы. Для детей, которые занимаются живописью, будет обеспечено пространство, где будут стоять мольберты», — сообщила глава администрации города.

Дату начала строительства детской школ сити-менеджер не обозначила.

Напомним, исторический аэродром «Девау» планируют превратить в ландшафтный парк. Разработкой предварительной концепции занималось КБ «Стрелка». По замыслу авторов, на 100 гектарах появятся аэропарк, фиджитал-центр и интерактивный инженерный музей, площадка для воздушного шара, летний театр, экологический центр и множество других развлекательных и образовательных площадок.



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