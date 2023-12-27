Горвласти сообщили о режиме работы общественного транспорта в новогодние праздники

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31 декабря общественный транспорт в Калининграде будет работать с 6 до 22 часов. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова в прямом эфире регионального ЦУР 27 декабря.

«1 января выйдут на линию в режиме выходного дня. А режим выходного дня — это выход с 7:30. И сотрудники „КалининградГорТранса“, и других транспортных предприятий тоже будут работать точно так же, как сотрудники ЦОДИППа („Центр организации движения и пассажирских перевозок“ — прим. „Нового Калининграда“), которые регулируют и обеспечивают движение транспорта», — отметила сити-менеджер.

Кроме того, власти учли пожелания организаций, которые работают в праздничные дни. «Вот, например, завод „Янтарь“ — с 3 по 6 января и начиная с 8 января муниципальный маршрут № 16 будет ходить в соответствии с графиком рабочего дня, т.е. с улицы Кошевого до завода „Янтарь“ люди будут доставляться», — рассказала Елена Дятлова.

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