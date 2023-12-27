«Калининградгазификация» объявила о быстром способе заключить договор

«Калининградгазификация» добавила ещё один способ заключения договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования. Для этого собственнику квартиры достаточно отправить на электронный адрес oferta@gaz39.ru номер своего лицевого счёта. Информация об этом размещена на сайте общества.

В этом случае договор будет заключён на условиях публичной оферты с даты отправки номера счёта, сообщили в «Калининградгазификации». С условиями публичного договора (оферты) и иными документами можно ознакомиться на сайте компании. Срок акцепта публичной оферты устанавливается по 31 декабря 2024 года.

На заключение договоров с АО «Калининградгазификация» у жителей региона остаётся всего пара дней. Если при попытке подать заявление онлайн возникают сложности, обратиться можно в любой из 29 МФЦ области, а также в любой из 11 эксплуатационных участков общества.