«Калининград-ГорТранс» собирается приобрести 11 автобусов в лизинг за 254,5 млн рублей

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«Калининград-ГорТранс» собирается приобрести 11 автобусов по финансовой аренде (в лизинг) за 254,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Закупка была осуществлена у единственного поставщика. Срок действия соглашения — март 2031 года. На вопрос, с какой компанией «Калининград-ГорТранс» заключает договор, «Новому Калининграду» в администрации города не ответили.

Ранее горвластями были объявлены торги на закупку 33 новых автобусов на сумму 533,5 млн рублей. Победителем торгов стала компания ООО «Русские автобусы — сервисная компания». Таким образом, всего «Калининград-ГорТранс» в 2024 году ожидает поставки 44 новых автобусов. «До конца года у нас придет четыре единицы спецтехники, которые позволят нам обновить парк вспомогательной техники, — сообщил ранее руководитель „Калининград-ГорТранса“ Владимир Фомин. — Сразу после новогодних праздников мы планируем получить 33 новых автобуса, а позднее еще 11 по программе государственного транспортного лизинга».

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