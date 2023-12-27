«Калининград-ГорТранс» собирается приобрести 11 автобусов в лизинг за 254,5 млн рублей

«Калининград-ГорТранс» собирается приобрести 11 автобусов по финансовой аренде (в лизинг) за 254,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Закупка была осуществлена у единственного поставщика. Срок действия соглашения — март 2031 года. На вопрос, с какой компанией «Калининград-ГорТранс» заключает договор, «Новому Калининграду» в администрации города не ответили.