Зоозащитники спасли летучую мышь, которую продавали за 200 рублей на «Авито» (фото)

Зоозащитники спасли молодую летучую мышь, которую пытались продать через «Авито» за 200 рублей. Информация об этом появилась в телеграм-канале организации «Биосфера Балтики».

Житель Калининграда пытался продать найденное им ослабленное животное через интернет, на его объявление откликнулись зоозащитники, которые объяснили мужчине, что изъятие или продажа диких животных противозаконна, после чего он отдал его волонтерам. 

На настоящий момент летучая мышь находится в зоозащитной организации «Биосфера Балтики», где проходит курс лечения: «Сейчас летучая мышь у нас, она уже поела второй раз сегодня, это маленький нетопырь. Летучие мыши — это такие животные, которые, если попадаются зимой, если не легли спать, то они как минимум уже нездоровы, поэтому это такие непредсказуемые животные. За ней можно правильно ухаживать, но все равно произойдет отказ какого-нибудь органа. Поэтому всегда, пока не уложили летучую мышь в холодильник спать, всегда за ее здоровье опасаемся. Но пока он еще слишком худой, чтобы уложить его спать. Его нужно откормить до определенного состояния и только потом до весны положить в холодильник с особой температурой», — сообщили Юлия Садовская, директор «Биосферы Балтики»

В организации подчеркивают, что летучие мыши — это естественные разносчики бешенства, поэтому не привитым от этой болезни людям категорически нельзя брать их на руки.

Фото: «Биосфера Балтики», скриншот с «Авито»

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