«Папа устраивает газовую атаку»: калининградские копатели выбрали голосованием находку года (фото)

Подписчики «Форума копателей Калининграда» выбрали голосованием находку этого года. Победителями стали сразу два артефакта, найденные одним человеком на одной из заброшенных городских свалок: круглая эмалированная табличка Ассоциации немецких подводников (Unterseeboots kameradschaft), основанной в 1925 году ветеранами Первой мировой войны, и фарфоровая бутылка в виде солдата в противогазе с надписью на немецком «Осторожно, папа устраивает газовую атаку».



Оба предмета, как рассказала «Новому Калининграду» бывшая владелица обеих находок Ольга Лямина, уже проданы (ценник она попросила не озвучивать, но уточнила, что за табличку заплатили в шесть раз больше, чем за бутылку).

По поводу происхождения таблички Ольга провела небольшое расследование.

«Я немного засомневалась в нынешнем названии и поэтому списалась с представителем сообщества Ubootkameradschaft Kiel e.V. (e.V. = зарегистрированная ассоциация — прим. „Нового Калининграда“) Юргеном Вебером, — рассказывает она. — Юрген мне подтвердил, что на табличке логотип их организации-предшественницы. По его словам, этот союз подводников был основан примерно в 1925 году ветеранами Первой мировой войны, а ныне существующая организация была основана в 1962 году ветеранами Второй мировой войны».