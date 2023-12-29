Минздрав заявил о снижении детской смертности в России почти на четверть

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Смертность детей до 17 лет в России снизилась на 23%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, не уточнив, за какой период данный показатель, пишет «Коммерсант».

«Достигнут исторический минимум младенческой смертности. На 23% снизилась смертность детей до 17 лет. Государство заботится о новорожденных», — сказал Михаил Мурашко в новогоднем обращении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава.

По словам министра, таких показателей удалось добиться в том числе за счет широкой программы пренатального и неонатального скрининга. В частности, за первое полугодие благодаря данной программе выявили более 30 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Всего было выявлено 140 детей с нарушениями иммунитета.

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