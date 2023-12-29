Действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав продлевают на три года

Срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.



«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года, — сказала она. — Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности».

Представитель МВД уточнила, что права продлятся автоматически. «Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами», — прокомментировала Ирина Волк.

Решение о продлении срока действия прав утверждено постановлением правительства. Инициатором выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России.