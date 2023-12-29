Действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав продлевают на три года

Срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года, — сказала она. — Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности».

Представитель МВД уточнила, что права продлятся автоматически. «Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами», — прокомментировала Ирина Волк.

Решение о продлении срока действия прав утверждено постановлением правительства. Инициатором выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter