Неман вышел из берегов — в Советске затопило набережную (фото)

Неман вышел из берегов — в Советске затопило набережную (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске повышение уровня воды в Немане привело к затоплению набережной. Фото разлившейся реки опубликовали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Эксперты уверяют, что подтопление произошло «после штормового нагона воды из Куршского залива и выпадения большого количества осадков на этой неделе».

Ранее представители этого паблика предупреждали, что в течение ближайших дней в Калининградской области продолжатся сильные подтопления, поясняя, что во многом они связаны «с наличием серьёзных проблем с системами водоотведения и нарушениями норм строительной инфраструктуры».

«В предстоящие дни ситуация не улучшится — под постоянным влиянием циклонов в предстоящие 4-5 дней по области ожидается выпадение около 30-40 мм осадков (примерно 50% от месячной нормы), — сообщали метеорологи, — а штормовые порывы ветра обеспечат нагон воды и как следствие повышение уровня рек и заливов. В местах, где уже есть подтопления — ситуация, вероятнее всего, усугубится. При этом вероятны новые затопления в низменностях и поймах водоемов».



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