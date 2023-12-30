«Мираторг» собирается построить в регионе комплекс по выращиванию семенного картофеля

Агрохолдинг «Мираторг» планирует построить в Калининградской области комплекс по выращиванию семенного картофеля. Как сообщили в пресс-службе компании, Минсельхоз одобрил ее заявку на участие в отборе комплексных научно-технических проектов.



Холдинг намерен инвестировать в семенной проект порядка 1 млрд рублей. Материально-технические базы планируется создать в Калининградской и Брянской областях. Компания рассчитывает внести в Госреестр РФ новые столовые и индустриальные сорта картофеля.

В Калининградской области планируется оборудовать тепличный комплекс и центр микроклонального размножения растений с лабораторией по фитосанитарному контролю. «Наличие тепличного комплекса и земельных участков общей площадью 982 га позволяет создать полный цикл производства картофеля различных категорий. „Мираторг“ располагает изолированными полевыми участками для тиражирования репродукций семян картофеля в разных почвенно-климатических зонах, включая Калининградскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области», — отметили в пресс-службе.

В компании также сообщили, что оборудовали склад для хранения урожая с управляемым микроклиматом и адресным контейнерным хранением. За счет создания новых сортов картофеля холдинг рассчитывает закрыть свои внутренние потребности и потребности рынка в целом. Продукцию планируют поставлять в том числе в сеть «Вкусно — и точка», добавили в пресс-службе.

Ранее в «Мираторге» сообщали, что предприятие полного цикла по производству семенного картофеля высших категорий планируется создать в поселке Поваровка Зеленоградского округа. Как поясняли в холдинге, из семян, произведенных в Калининградской области, картофель будут выращивать на полях Тульской и Брянской областей. Инвестиции в развитие семеноводческого центра оценивались в более чем 170 млн рублей.