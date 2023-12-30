Из областного бюджета выделяют 426 млн рублей на строительство очистных в Янтарном

Из регионального бюджета выделяют 426 млн рублей на строительство новых очистных сооружений в Янтарном. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.



Общая стоимость объекта оценивается в 496 млн рублей. Финансирование из областного бюджета предусмотрено на 2024-2025 годы. Как указано в распоряжении, производительность очистных должна составить 2000 кубометров в сутки. Заказчиком строительства выступает областное госпредприятие «Водоканал».

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью прошлого года. Нынешние сооружения в поселке не справляются со своей задачей, и основной объем стоков попадает в Балтийское море.

Как сообщал глава администрации Янтарного Артур Крупин, на проект было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменять технологию очистки. По словам чиновника, замечания касались «конструктивов, электрики и даже подъездных путей».