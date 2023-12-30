Из областного бюджета выделяют 426 млн рублей на строительство очистных в Янтарном

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Из регионального бюджета выделяют 426 млн рублей на строительство новых очистных сооружений в Янтарном. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.

Общая стоимость объекта оценивается в 496 млн рублей. Финансирование из областного бюджета предусмотрено на 2024-2025 годы. Как указано в распоряжении, производительность очистных должна составить 2000 кубометров в сутки. Заказчиком строительства выступает областное госпредприятие «Водоканал».

Проект строительства канализационных очистных в Янтарном был готов осенью прошлого года. Нынешние сооружения в поселке не справляются со своей задачей, и основной объем стоков попадает в Балтийское море.

Как сообщал глава администрации Янтарного Артур Крупин, на проект было получено три отрицательных заключения экспертизы, в результате чего пришлось изменять технологию очистки. По словам чиновника, замечания касались «конструктивов, электрики и даже подъездных путей».

Экс-губернатор Николай Цуканов обещал в отчете о своей работе за 2014 год, что очистные сооружения в поселке будут построены в 2016-2017 годах.

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