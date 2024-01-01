В минобре рассказали о среднем балле для поступления «на бюджет» в колледжи и техникумы

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Средний балл аттестата за 9 класс при поступлении на обучение на бюджетные места по программам среднего профессионального образования в Калининградской области по итогам 2023 года составил 3,9. Об этом говорится в ответе правительства области на официальный запрос «Нового Калининграда».

В региональном министерстве образования сообщили, что ежегодно 9 класс в Калининградской области заканчивают более 10 тыс. человек, более 4 тыс. из них продолжают учебу в школе, поступая в 10-е классы. 

«В 2023 году в региональные профессиональные образовательные организации на бюджетной основе поступили 3,4 тыс. выпускников», — говорится в ответе на запрос. 

По данным министерства, в регионе действуют 17 профессиональных образовательных организаций (из них 4 негосударственных). В 2023-2024 учебном году в них обучается 16 тыс. человек, из них 9,9 тыс. на бюджетной основе и 6,1 тыс. чел. на контрактной.


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