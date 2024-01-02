Минобр: самый низкий балл аттестата для поступления в колледж после 9 класса составил 3,23

В министерстве образования назвали программы, на которые в 2023 году можно было поступить с низким средним баллом аттестата. В их число вошли в основном сельскохозяйственные специальности. Об этом говорится в ответе пресс-службы правительства Калининградской области на запрос «Нового Калининграда».

«В 2023 году самый низкий средний балл аттестата, с которым абитуриенты смогли поступить на обучение по следующим программам среднего профессионального образования, составил: «Мастер сельскохозяйственного производства» — 3,23 (в Калининградской области по этой программе обучают в колледже строительства и профессиональных технологий в Полесске — прим. «Нового Калининграда»); «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» — 3,36; «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ» — 3,39; «Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки)» — 3,39; «Природоохранное обустройство территории» — 3,43; «Агромелиорация» — 3,43», - отмечается в ответе пресс-службы правительства со ссылкой на данные областного министерства образования.

При этом в правительстве не уточнили, на бюджетной или коммерческой основе обучаются выпускники школ с низкими баллами.