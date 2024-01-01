Роспотребнадзор дал советы тем, кто переел за новогодним столом

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Состояние, при котором потребление пищи превышает потребности организма, может привести к негативным последствиям для здоровья, поэтому необходимо следовать ряду рекомендаций. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

«Пейте больше воды, чтобы улучшить работу пищеварительной системы и снять нагрузку с организма. Попробуйте выполнить простые физические упражнения, чтобы снять дискомфорт. Устройте разгрузочный день», — говорится в рекомендациях. Также в случае переедания предлагается вернуться к здоровым пищевым привычкам — увеличить потребление овощей, фруктов и белковой пищи, минимизировать потребление пищи с высоким содержанием сахара и жиров.

«После переедания многие люди глубоко разочаровываются и чувствуют сильное недовольство собой. Важно понимать, что праздники — это время для наслаждения и отдыха, и переедание может случиться с каждым», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.



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