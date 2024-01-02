За два года в Светлогорске высадили около шести тысяч растений

За два года в Светлогорском округе было высажено около шести тысяч растений. Об этом сообщили «Новому Калининграду» в администрации Светлогорска.



«Мы ежегодно высаживаем тысячи зеленых насаждений, — заявили в администрации, — Высажено более четырех тысяч роз, более полутора тысяч крокусов, мавританский газон, более трехсот деревьев было высажено за два года».

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала о планах высадить в областном центре не менее 200 деревьев и 1350 кустарников в 2024 году.