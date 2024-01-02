Более 750 семей в регионе воспользовались господдержкой для погашения ипотеки в 2023 году

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В 2023 году 762 многодетные семьи в Калининградской области сумели преждевременно погасить ипотечный займ при помощи программы господдержки. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

Власти направили в общей сложности 339 миллионов рублей на погашение жилищных кредитов за год. Программа господдержки выплаты ипотеки для многодетных действует в регионе с 2019 года, за это время ей воспользовались 2 733 семьи, общий размер выплат составил 1,2 миллиарда рублей. Как напоминают в правительстве, программа господдержки ипотечных выплат распространяется на те семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребёнок. Максимальная сумма материальной помощи составляет 450 тысяч рублей на семью.

Ранее стало известно, что программа семейной ипотеки продолжится во всей стране, а вот льготную ипотеку продлят только в тех регионах, где она не пользуется особенно большим спросом.

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