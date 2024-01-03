Директором детдома в Зеленоградске стал фанат «Спартака», ругавшийся матом в мегафон

Директором центра содействия семейному устройству детей «Наш дом» в Зеленоградске стал ветеран СВО Михаил Дивинский. Об этом сообщил сенатор от Калининградской области Александр Шедерюк-Жидков в своем телеграм-канале.

«Михаил Дивинский стал врио руководителя центра „Наш Дом“ (преемника зеленоградского детского дома). Михаил — служивший в Херсоне ветеран СВО, лидер движа „Спартака“, лидер рок-группы „От Юности Моея“. Он, прежде всего, прекрасный педагог и воспитатель, много лет занимающийся детьми, в том числе и пропавшими в сложную жизненную ситуацию. Дай Бог Михаилу сил и терпения на новом поприще. Ещё одним добрым русским в Калининграде стало больше», — написал сенатор.

В 2020 году Тушинский суд Москвы запретил Михаилу Дивинскому посещать спортивные мероприятия в течение года. Тогда он был «заводящим» фанатской трибуны футбольного клуба «Спартак». Дивинского признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Согласно материалам дела, во время футбольного матча «Спартак» — «Ахмат» 15 июля 2020 года Михаил Двинский «выражался нецензурной бранью в адрес судейского корпуса и представителей РФС» в мегафон и «призывал зрителей футбольного матча к выкрикиванию речёвок, содержащих нецензурную лексику».

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину, но заявил, что не выражался нецензурно, однако у суда была видеозапись в качестве доказательства.

Портал «Русский Запад» обратил внимание, что 26 сентября 2023 года министерство социальной политики Калининградской области поздравляло руководителя центра «Наш дом» Берту Травничек с победой во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Она одержала победу в номинации «Стабильность и качество» среди организаций, предоставляющих соцуслуги в стационарной форме.

Фото: страница футбольного клуба «Спартак» «Вконтакте»