ГИБДД предупреждает калининградских водителей о неблагоприятных погодных условиях

Госавтоинспекция предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях в регионе в четверг, 4 января. В течение дня в Калининградской области снова ожидается снег, на дорогах наблюдается образование гололедицы и снежного наката. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.



«Синоптики прогнозируют на весь день выпадение от слабых до умеренных осадков в виде снега», — отметили в ведомстве.

По сведениям Гидрометцентра и Калининградского ЦГМС, днем в 4 января в регионе ожидается −6°C, в ночь на пятницу, 5 января, — −9°C. Осадки прогнозируются в том числе в ночные часы.