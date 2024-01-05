На проспекте Мира в Калининграде появилась реплика картины Вермеера (фото)

Фото: фонд капитального ремонта Калининградской области

На проспекте Мира, 104-104а в Калининграде появилась реплика картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой». Об этом сообщила пресс-служба областного фонда капитального ремонта.



«Произведение искусства в исполнении El Kartoon» нарисовано «на невзрачном ящике, который ранее привлекал внимание вандалов», уточнили в ФКР. За «Девушку с жемчужной серёжкой» проголосовало 42% участников организованного фондом онлайн опроса. «Неизвестная» Ивана Крамского набрала 31%, «Давид» Микеланджело Буонарроти — 27%. В голосовании приняли участие более 500 человек.