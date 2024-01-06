Нужен объезд через канал: в Балтийске не могут найти средства на ремонт моста на остров

Администрация Балтийского ГО не может найти средства на ремонт моста, соединяющего остров с расположенными на нем улицами Русская набережная и Штурманская, с «материком». Соответствующая информация размещена в паблике муниципального издания «Вестник Балтийска» «ВКонтакте».



«Мостик еле держится, вот-вот упадет, недалеко до беды», — написали в обращении к местной администрации жители Балтийска.

В ответе муниципальных властей говорится, что ремонт этого моста — «непростой и дорогостоящий». «Это единственный путь, по которому жителям можно добраться на Штурманскую и Русскую набережную, поэтому на время ремонта необходимо организовать подъездной путь через канал», — отметили власти округа.

Также отмечается, что сметы на проведение проектно-изыскательских работ для ремонта прошли экспертизу еще в 2021 году. Однако средств на софинансирование проекта региональное министерство инфраструктуры так и не выделило, несмотря на заявку муниципалитета. «В следующем году снова направим заявку и при выделении средств приступим к разработке проекта», — добавили власти Балтийска.