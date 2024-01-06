Нужен объезд через канал: в Балтийске не могут найти средства на ремонт моста на остров

Нужен объезд через канал: в Балтийске не могут найти средства на ремонт моста на остров
Фото из паблика газеты "Вестник Балтийска"
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Администрация Балтийского ГО не может найти средства на ремонт моста, соединяющего остров с расположенными на нем улицами Русская набережная и Штурманская, с «материком». Соответствующая информация размещена в паблике муниципального издания «Вестник Балтийска» «ВКонтакте».

«Мостик еле держится, вот-вот упадет, недалеко до беды», — написали в обращении к местной администрации жители Балтийска.

В ответе муниципальных властей говорится, что ремонт этого моста — «непростой и дорогостоящий». «Это единственный путь, по которому жителям можно добраться на Штурманскую и Русскую набережную, поэтому на время ремонта необходимо организовать подъездной путь через канал», — отметили власти округа.

Также отмечается, что сметы на проведение проектно-изыскательских работ для ремонта прошли экспертизу еще в 2021 году. Однако средств на софинансирование проекта региональное министерство инфраструктуры так и не выделило, несмотря на заявку муниципалитета. «В следующем году снова направим заявку и при выделении средств приступим к разработке проекта», — добавили власти Балтийска.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter