Калининградские ученые разработали нейросеть, имитирующую Иммануила Канта

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Ученые из Калининграда разработали бота, с которым можно обсудить основные положения из философии Иммануила Канта. Информация об этом появилась на сайте БФУ.

Программа была создана специалистами из Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ. «Кант-бот» в своих ответах использует философские представления кенигсбергского мыслителя: «В состав подготовленного обучающего набора данных вошли тексты трудов Иммануила Канта на русском, немецком и английском языках, а также набор специальных диалоговых инструкций формата вопрос-ответ. Обучение нейросети занимает не так много времени — несколько часов, но сбор и подготовка данных, проверка различных гипотез, моделей и подходов — несколько месяцев кропотливого труда», — указано в публикации БФУ.

Бот может составить ответы в кантианском духе на ряд философских вопросов, таких как «что такое правда?» или «возможна ли ложь во спасение?».

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе БФУ, воспользоваться ботом у постороннего человека на настоящий момент не получится: программа находится на внутреннем сервере университета и будет публично обнародована позже.

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