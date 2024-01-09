В Калининграде подумывают добавить полосу при выезде с Яналова на Советский проспект

Власти Калининграда размышляют над возможностью добавить полосу при выезде с Яналова на Советский проспект. Об этом говорится в ответе пресс-службы мэрии на комментарий горожанина в телеграм-канале «Нового Калининграда».

«Рассматриваем возможность добавить ещё одну полосу при выезде на Советский проспект с улицы Яналова. Скорее всего, эти работы будем планировать в связке с продлением велопешеходной зоны от Леонова до Советского проспекта. О сроках работ пока говорить рано», — уточнили в горадминистрации.