Разработанный подрядчиком из Мордовии проект детсада в Гвардейске не прошел госэкспертизу

Проект строительства детского сада на 240 мест на улице Тельмана в Гвардейске не прошел государственную экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.



Инженерными изысканиями и разработкой документации занималась компания «Экопланпроект» из Саранска. Госучреждение «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» выдало отрицательное заключение на проект.