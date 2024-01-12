Разработанный подрядчиком из Мордовии проект детсада в Гвардейске не прошел госэкспертизу

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Проект строительства детского сада на 240 мест на улице Тельмана в Гвардейске не прошел государственную экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.

Инженерными изысканиями и разработкой документации занималась компания «Экопланпроект» из Саранска. Госучреждение «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» выдало отрицательное заключение на проект.

Как указано на сайте администрации Гвардейского округа, строительство детсада на улице Тельмана запланировано в рамках проекта «Комплексное развитие города Гвардейск, поселков Истровка и Великолукское Гвардейской сельской агломерации». В 2022 году сообщалось, что в границах улиц Тельмана и Каштановой планируют построить 29 частных домов. В Минстрое РФ заявили, что это будет первый в России проект индивидуальной застройки в рамках «комплексного развития территорий».

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