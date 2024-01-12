Калининградские таможенники за год возбудили 613 дел о контрабанде (фото)

Все новости по теме: Контрабанда


Валюта Багратионовск (1).jpg17000394 (1).jpgIMG_5786 (1).jpg1(1).jpgIMG_087.jpg

Калининградская областная таможня подвела итоги работы правоохранительных подразделений за 2023 год. За данный период возбуждено 1594 дела об административных правонарушениях, в том числе 107 дел за нарушения валютного законодательства и 613 по фактам контрабанды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чаще всего предметами административных правонарушений являлись: продукция животного и растительного происхождения, плодоовощная продукция, табачная и алкогольная продукция, оборудование, товары народного потребления, игрушки, пневматические шины, морские суда, средства наземного транспорта, автозапчасти, валюта, изделия из пластмасс, камня, недрагоценных металлов, янтарь, продукция химической отрасли.

Всего назначено наказаний на сумму 274,8 млн руб., исполнено 489 постановлений по делам об АП, по которым взыскано административных штрафов на сумму 114 млн руб. В уполномоченные органы по делам об АП передано имущество, общей стоимостью 25 млн руб.

Фото пресс-службы Калининградской областной таможни

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter