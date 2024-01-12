Калининградские таможенники за год возбудили 613 дел о контрабанде (фото)

Калининградская областная таможня подвела итоги работы правоохранительных подразделений за 2023 год. За данный период возбуждено 1594 дела об административных правонарушениях, в том числе 107 дел за нарушения валютного законодательства и 613 по фактам контрабанды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чаще всего предметами административных правонарушений являлись: продукция животного и растительного происхождения, плодоовощная продукция, табачная и алкогольная продукция, оборудование, товары народного потребления, игрушки, пневматические шины, морские суда, средства наземного транспорта, автозапчасти, валюта, изделия из пластмасс, камня, недрагоценных металлов, янтарь, продукция химической отрасли.

Всего назначено наказаний на сумму 274,8 млн руб., исполнено 489 постановлений по делам об АП, по которым взыскано административных штрафов на сумму 114 млн руб. В уполномоченные органы по делам об АП передано имущество, общей стоимостью 25 млн руб.