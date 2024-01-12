Власти сообщили, какие соцвыплаты будут проиндексированы в январе и феврале

Власти сообщили, какие соцвыплаты будут проиндексированы в январе и феврале
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области с 1 января проиндексированы социальные выплаты. Как сообщили в министерстве соцполитики и региональном отделении Пенсионного фонда, изменения связаны с увеличением величины прожиточного минимума.

В частности, с 1 января возросла сумма ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка беременным женщинам и родителям детей в возрасте до 17 лет (единого пособия), ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, и ежемесячной выплаты по социальному контракту.

«Проиндексирована в беззаявительном порядке региональная социальная доплата к пенсии, которую получают более 44,5 тысяч жителей региона, — уточнили в пресс-службе регионального правительства. — Размер госпомощи — это разница между общей суммой материального обеспечения неработающего пенсионера и величиной прожиточного минимума пенсионера (13 689 рублей)».

Кроме того, с 2024 года увеличено пособие на содержание в замещающих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (13895 рублей), на 3% проиндексирована ежемесячная денежная компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг работникам бюджетной сферы в сельской местности (педагогические сотрудники с нового года получают 4 054 рубля, остальные — 2 027 рублей).

На 7,5% выросли страховые пенсии неработающих пенсионеров, проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим россиянам (на 7,5% увеличены стоимость пенсионного коэффициента и фиксированная выплата).

«Также максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличилась с 383 тысяч рублей до 565 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе. — Теперь родители не теряют право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, если досрочно вышли из отпуска. А выплата по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам сохраняется при выходе на работу на условиях неполного рабочего времени».

Также увеличены:

  • максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (с 83 тысяч рублей до 122 тысяч рублей в месяц);

  • минимальный размер оплаты труда (с 1 января 2024 года установлен в сумме 19 242 рубля в месяц);

  • минимальная заработная плата (выросла с 17 000 рублей до 20 000 рублей);

  • размер ежегодной денежной выплаты Почётным донорам России и СССР (проиндексирован на 4,5 процента и составляет 17 324 рубля).

С 1 февраля 2024 года будут проиндексированы размеры максимального (12 792 рубля) и минимального пособия по безработице (1 500 рублей); материнский капитал на первого (630 967,72 рубля) и на второго ребенка (833 800,37 рубля).

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