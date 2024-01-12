В Калининграде запланировано поэтапное закрытие движения транспорта на нескольких улицах

В Калининграде с 15 января начинается поэтапное закрытие движения транспорта на нескольких улицах в связи с прокладкой коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Всего запланировано три этапа работ. С 15 января по 15 февраля 2024 года закроют движение по участку ул. Маршала Борзова от ул. Осенней до ул. Ломоносова и по участку ул. Ломоносова от дома № 3 до ул. Маршала Борзова.

С 16 февраля по 1 марта закроют движение по участку ул. Ломоносова от дома № 3 до дома № 7. Сообщается, что в обоих случаях будет обеспечен объезд.

Третий этап работ пройдёт со 2 марта по 2 мая. В этот период планируют ввести одностороннее движение на участке ул. Ломоносова от дома № 4а до Советского проспекта и закрыть движение на участках ул. Бердянской и Броненосной в створе ул. Ломоносова.

При проведении первого этапа работ автобусные маршруты № 26, 27, 28 и 88 направят по ул. Осенней, внутриквартальному проезду от ул. Осенней до ул. Ломоносова, далее — согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Во время второго и третьего этапов работ автобусы № 27 и 28 будут следовать по ул. Осенней, внутриквартальному проезду от ул. Осенней до ул. Ломоносова, ул. Ломоносова, ул. Маршала Борзова и далее в обратном направлении согласно существующим схемам движения. Автобусные маршруты № 26 и 88 пройдут по Советскому проспекту, далее — согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по Советскому проспекту, ул. Красной, ул. Маршала Борзова, далее — согласно существующим схемам движения.

«Ответственность за установку ограждений, временных знаков, включая схемы объезда согласно утвержденным проектам организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на период введения временных ограничений при строительстве сети водопровода и коллектора по ул. Ломоносова возложена на АО «Специализированный застройщик «Технострой», — отметили в горадминистрации.