В новогодние праздники регион посетило на 10% больше туристов, чем годом ранее

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В период новогодних каникул Калининградскую область посетили более 63 тыс. туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее, сообщил ТАСС министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«У нас достаточно серьезный рост по количеству гостей, которые приехали в период новогодних каникул. С 30 декабря по 8 января чуть больше 63 тыс. человек, это примерно плюс 10% к такому же периоду прошлого года, когда в регионе побывали 57 тыс. туристов», — сказал Ермак, подчеркнув, что это хороший результат.

По его словам, Калининградскую область в период каникул выбирали преимущественно жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, но были представители и других регионов. Загрузка отелей в среднем составляла 77%.

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