В Национальной мясной ассоциации заявили о снижении оптовых цен на свинину и курятину

В России начали снижаться оптовые цены на свинину и мясо бройлеров, заявили в Национальной мясной ассоциации. Комментарий ее руководителя Сергея Юшина приводит «Интерфакс».



«Как и прогнозировали отраслевые эксперты, после взлета цен на основные виды мяса в сезон высокого спроса, который, правда, несколько затянулся, но все равно закончился, цены производителей свинины и бройлера активно снижаются», — сказал Юшин.

По его словам, за последние два месяца «средние цены на товарных свиней упали на 25%» — со 155 до 116 рублей за килограмм. Оптовые цены на тушку за два месяца также снизились на 25% — до 150-160 рублей за килограмм, утверждают в ассоциации. «Пока не везде, но эта цена уже всего на 14% выше по сравнению с началом января 2023 года», — отметил Юшин. Цены на куриное филе, согласно данным организации, снизились на 30% — с 380 рублей в начале октября до 250 рублей за килограмм сразу после Нового года.

Сергей Юшин заявил, что, несмотря на ценовые колебания, потребление всех видов мяса в России продолжило расти. По итогам 2023 года этот показатель превысил 80 кг на человека при среднем потреблении в мире 43 кг на человека в год, утверждает глава Национальной мясной ассоциации.

В Калининградской области с августа существенно подорожало в рознице куриное филе. Стоимость килограмма в торговых сетях составляет 400 рублей и выше. Как писал «Новый Калининград», производители связывают рост цен в том числе с подорожанием кормов. «Мы его и так продаем по минимально возможной цене. Если дальше будет увеличение себестоимости, значит, придется это перенести на покупателей, иначе не сможем производить», — заявлял совладелец группы компаний «Продукты питания» Стефано Влахович.