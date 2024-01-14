Горвласти выставили претензию подрядчику спортплощадки на ул. Дзержинского за 22 млн рублей

Горвласти выставили претензию подрядчику спортплощадки на ул. Дзержинского за 22 млн рублей
Изображение: скриншот документации с сайта госзакупок ﻿
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Городские власти выставили претензию подрядчику, построившему спортивную площадку по адресу: ул. Дзержинского, 44. Об этом сообщил представитель пресс-службы города в комментариях на странице администрации Калининграда «ВКонтакте».

«Сейчас ведём претензионную работу с подрядной организацией из-за того, что установленный детский игровой инвентарь не соответствовал техрегламенту, а при обустройстве площадки нарушены ГОСТы. Сейчас работы на площадке приостановлены. Площадку посещать нельзя, там висит объявление об этом,» — сообщил представитель пресс-службы городской администрации.

Власти приступили к поиску подрядчика для строительства детской площадки на ул. Дзержинского в январе прошлого года. Изначально горвласти выделяли на создание объекта 28,8 млн рублей. По итогам электронного аукциона контракт заключили с компанией «Еврокомфорт», подрядчик снизил стоимость работ до 22 млн рублей.

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