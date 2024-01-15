В Калининградской области в минувшем году росгвардейцы изъяли 557 единиц оружия

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В течение 2023 года росгвардейцы провели 3287 проверок по месту жительства и пребывания жителей области, которые имеют в пользовании 29 121 единицу оружия. В результате зафиксировано более 700 нарушений в сфере оборота оружия. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

В настоящее время на учете в центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии состоят 16 448 жителей области, которые имеют в пользовании 29 121 единицу оружия. Специалисты отмечают тенденцию к снижению количества «забывчивых» владельцев оружия, которые упускают сроки продления разрешительных документов, — к концу 2023 года их было всего 19 человек. Всего же за год у нарушителей законодательства изъято 557 единиц оружия и 631 патрон.

Росгвардейцы напоминают, что нарушение сроков перерегистрации гражданского оружия неизбежно приводит к наступлению административной ответственности, в том числе и к конфискации оружия. Чтобы избежать негативных последствий, владельцам следует обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделение ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление можно подать через портал государственных услуг.

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