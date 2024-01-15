В Калининградскую область пытались незаконно ввезти 164 кг продуктов из Польши

В Калининградскую область через пункты пропуска в Багратионовске и Мамоново пытались незаконно ввезти 164 кг молочной и мясной продукции из Польши. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



Товар пытались ввезти частные лица. При проведении ветеринарного контроля было установлено, что ввозимая молочная продукция превышала разрешённый вес до 5 кг. Мясная продукция прибыла из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении по африканской чуме свиней.

«Разрешается ввоз до 5 килограммов включительно в расчёте на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза», — напомнили в Россельхознадзоре.