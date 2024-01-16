Власти региона предусмотрели миллиард рублей на новый кампус БФУ им. И. Канта

В трехлетнем бюджете Калининградской области заложен один миллиард рублей на оснащение оборудованием нового кампуса Балтийского федерального университета им. Канта. Как говорится в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда», деньги будут выделяться равными долями в 2024 и 2025 годах.



«В соответствии с законом „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ денежные средства в размере 1 млрд. рублей будут предоставлены в 2024 и 2025 годах (по 500 млн рублей ежегодно)», — говорится в ответе на запрос. Их планируется выделить в рамках госпрограммы «Модернизация экономики» посредством целевого межбюджетного трансферта федеральному бюджету на оснащение кампуса оборудованием.

«Данный механизм предполагает заключение соглашения между правительством Калининградской области и министерством науки и высшего образования РФ, являющимся учредителем вуза о предоставлении субсидии федеральному бюджету из бюджета Калининградской области», — отметили в правительстве. Соглашение будет включать сведения о приобретаемом для кампуса оборудовании.