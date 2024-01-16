Областная таможня возбудила в 2023 году девять уголовных дел (фото)

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По итогам работы за 12 месяцев прошлого года Калининградская областная таможня возбудила 9 уголовных дел по статьям 173.2, 194, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дела были возбуждены по фактам контрабанды наркотических средств в особо крупном размере, общим весом 24,1 кг и сильнодействующих веществ общей массой 27,6 грамма; незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС табачных изделий на сумму 0,6 млн руб.; неуплаты таможенных платежей на сумму 73,6 млн руб.

По возбужденным уголовным делам изъято 4,1 кг кокаина, 20 кг хлорметкатинона, 2,9 г экстази, 27,6 г сибутрамина, 4 840 пачек сигарет общей стоимостью 0,6 млн рублей.

Фото пресс-службы областной таможни

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