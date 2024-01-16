Прокуратура запретила работу пансионата для престарелых «Уют», учреждение подало апелляцию

Прокуратура запретила работу пансионата для престарелых «Уют», учреждение подало апелляцию
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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По иску прокуратуры Центрального района запрещена деятельность социального пансионата для инвалидов и престарелых «Уют» в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в работе пансионата выявлены нарушения правил пожарной безопасности. «Так, в здании отсутствует система пожарной сигнализации, не обеспечен надлежащий подъезд автомобилей специальных служб, сигнал о пожаре не выведен в соответствующее подразделение. Дальнейшая эксплуатация помещений в целях круглосуточного размещения граждан создает угрозу их безопасности», — пояснили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о запрете деятельности пансионата до устранения нарушений. Судом исковые требования удовлетворены, после вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

В свою очередь, в пансионате не согласны с решением суда и будут его оспаривать. Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» руководитель пансионата Роман Астанин, учреждение еще до новогодних праздников подало апелляцию и намерено добиваться отмены запрета.

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