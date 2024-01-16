В Фонде капремонта показали эскизы фасадов многоэтажек рядом с набережной Трибуца (фото)

В Калининграде согласовали концепцию внешнего вида обновленных фасадов трех типовых советских многоэтажных зданий в районе набережной Трибуца. Информация об этом появилась в телеграмм-канале областного Фонда капитального ремонта.

Речь идет о многоквартирных жилых домах № 76 и № 78 на Московском проспекте и многоэтажном здании на набережной Трибуца, № 37.

Как указано в сообщении ФКР, на фасаде дома на Московском проспекте, 78 планируют разместить мурал. «Человек, живущий в России наполнен добрыми намерениями и стремлениями созидать и нести мир. Вселенная же в ответ одаривает его любовью и заботой», — так в организации прокомментировали смысл выбранного для оформления фасада изображения.

Напомним, победитель торгов на ремонт фасада трех многоэтажных зданий определился в ноябре. В аукционе приняла участие только одна организация — компания «Логос Строй», поэтому договор с ней был заключен по максимальной цене — 202,9 млн рублей.

Подрядчику предстоит обустроить вентилируемые фасады, отремонтировать крыши и входные группы зданий, поработать над утеплением и звукоизоляцией построек, отремонтировать балконы.