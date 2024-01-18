В Калининградской области разрабатывают единую квитанцию для оплаты ЖКУ

В Калининградской области разрабатывается единый платёжный документ для оплаты ЖКУ. Ожидаемый результат — возможность оплатить все услуги одним платежом с помощью одной квитанции. Речь об этом шла на оперативном совещании правительства региона в четверг, 18 января.



Оплатить все счета одним переводом уже можно онлайн, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз. В бумажном варианте квитанции пока удалось объединить только Водоканал, услуги управляющих компаний и взносы в Фонд капитального ремонта. Последние оплачиваются по отдельному QR-коду. Теплосеть и ЕСОО объединить в одну квитанцию сложнее, отметил Черномаз, но работа в этом направлении идёт. В частности, для ЕСОО запущен бесплатный сервис, который автоматически формирует исковое заявление на вынесение судебных приказов по взысканию задолженностей. Кроме того, актуализирована база данных.

«Следующий шаг — будем отдельно прорабатывать, каким образом нам влиться в единую квитанцию, чтобы минимизировать безболезненный переход на кассовые разрывы для ЕСОО. С теплосетью тоже работаем, тоже идёт вопрос актуализации базы данных по приборам, площадям и т.д. <...> После актуализации, выверки окончательной делаем тестовые модели, запускаем, смотрим, как выходит на печать и какой мы получаем от этого результат», — рассказал Сергей Черномаз.

Основная задача министерства — перевести максимальное количество жителей региона на оплату электронных квитанций, добавил он. Отказываться от бумажного варианта многие собственники пока не хотят.