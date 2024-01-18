Алиханов инициировал разработку проекта закона о полном запрете вейпов

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил коллегам разработать законопроект о полном запрете вейпов для последующего внесения его на рассмотрение в Госдуму. Речь об этом шла на оперативном совещании правительства региона в четверг, 18 января.

Подготовить текст документа глава региона поручил министру регионального контроля Елене Серой. «Две недели вам. Текст должен быть.Отдавайте коллегам в парламенте. Пусть они вносят эту законодательную инициативу — полный запрет импорта, полный запрет продажи, использования и т.д. Примеров куча — Тайланд, Сингапур и много разных других государств», — заявил Алиханов.

Запретить электронные сигареты, генерирующие аэрозоль, губернатор впервые предложил в феврале 2023 года. В сентябре инициативу поддержал общественный совет при Роспотребнадзоре. Глава региона утверждает, что из-за вейпов в школах фиксируют отравления и обмороки.

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