Облвласти получили возможность проверять алкоточки без согласования с прокуратурой

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Областные власти получили возможность проводить выездные проверки точек, торгующих алкогольной продукцией, без согласования с прокуратурой. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила министр регионального контроля Елена Серая

Серая напомнила, что в декабре прошлого года был продлен срок моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий, установленный Правительством РФ еще в марте 2022 года. Однако в соответствующее постановление внесли новые положения, касающиеся розничной продажи алкогольной продукции. В частности, разработан механизм проведения выездных проверок торгующих алкоголем точек на основании ежеквартального плана, который формируется с учетом ряда критериев.

«К критериям относятся: привлечение лицензиата к административной ответственности в сфере алкоголя, поступление не менее двух обращений о нарушении требований в этой сфере, а также наличие лицензии на продажу алкоголя, которую выдали либо возобновили на объекты с аннулированной либо приостановленной ранее лицензией. То есть если при проведении выездного обследовании — это без согласования с прокуратурой проводится — выявлены случаи повторного нарушения, незамедлительно проводится контрольная закупка, также без согласования с прокуратурой», — пояснила Серая.

«До указанных изменений даже при поступлении жалоб о таких нарушениях в сфере торговли, как продажа в зоне запрета, в запрещенное время, министерство должно было согласовывать все свои дальнейшие действия и контрольную закупку с прокуратурой, что не позволяло оперативно реагировать на эти обращения. Новый механизм дает возможность незамедлительно принимать меры к нарушителям, вплоть до приостановления действия лицензии, а лицензию мы приостанавливаем сами», — уточнила глава министерства регионального контроля.

Также она добавила, что в ежеквартальный план таких проверок теперь может включаться не только субъект контроля, имеющий лицензию на торговлю алкоголем, но и отдельные его точки.

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