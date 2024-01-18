Генпрокуратура отклонила свыше 100 тыс. проверок бизнеса, запланированных на 2024-й госорганами

Генпрокуратура России отклонила свыше 100 тысяч запланированных на 2024 год органами госконтроля и надзора проверок в отношении предпринимателей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Завершена процедура формирования контролерами планов на 2024 год в рамках федеральных законов. Отклонено свыше 100 тысяч предложений (из почти 160 тысяч поступивших). Обеспечена реализация поручений главы государства о планировании контрольных (надзорных) мероприятий исключительно в отношении опасных объектов», — сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что больше всего проверок запланировали территориальные органы Роспотребнадзора, МЧС России, Россельхознадзора и Роструда.

Также Генпрокуратура откорректировала планы контрольно-надзорной деятельности в отношении госучреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей. В результате количество запланированных на 2024 год проверок и иных мероприятий по контролю этой категории поднадзорных организаций не превысит 50 тысяч.