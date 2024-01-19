В Калининградской области около 1000 бездомных в год обращаются за помощью в профильные организации

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В Калининградской области около 1000 бездомных в год обращаются за помощью в профильные организации. Об этом рассказала руководитель одной из них — «Сила людей» Мария Шпунтенкова в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу, 19 января.

Среднее число бездомных из Калининграда, обращающихся в «Силу людей», — 500 человек в год. По словам Марии Шпунтенковой, у государственной организации, которая занимается комплексной помощью бездомным, показатель примерно такой же. Также руководитель отметила, что с учетом жителей области показатель увеличивается вдвое. Как объясняет Мария Шпунтенкова, Калининград бездомные выбирают, поскольку здесь есть Центральный рынок, вокзал, с которого можно уехать домой: «Здесь такое у них сгенерировалось еще с 90-х годов сообщество, где они друг другу помогают и как-то пытаются выжить всем вместе», — добавила она.

Руководитель организации отметила, что среди представителей этой социальной группы есть и жители других регионов — около 7%. Обычно это приехавшие на заработки и обманутые работодателем люди. Им организация помогает восстановить документы, связаться с родными и уехать на родину.

Как правило, большинство бездомных — судимые, потерявшие жилье во время лишения свободы (от них часто отказываются семьи). «Это и те, которые проживают в тревожной обстановке в своей семье, когда жилье принадлежит другой половине и она может выписать запросто мужа вследствие конфликтов. То есть существуют латентные бездомные — те, которые живут у родственников, у друзей, снимают это жилье, но в случае каком-то экстренном они окажутся на улице», — рассказала Мария Шпунтенкова. Ее организация помогает бездомным также тем, что учит их финансовой грамотности, чтобы избежать проблемных ситуаций.

По словам Марии Шпунтенковой, тунеядцев среди бездомных около 30%. Остальные после того, как им помогли встать на ноги, стараются снимать жилье либо проживают в центре адаптации в госучреждении, имея хотя бы среднее образование, ходят на работу. При этом эксперт отмечает, что успешная социализация и возвращение полностью к нормальной жизни происходит только у 5-7%, поэтому главная задача центра — поддерживать уровень их жизни и не позволять «скатиться ниже».

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