Плюс на минус: синоптики рассказали, какой будет погода в регионе в выходные

В выходные в Калининградской области ожидается перепад ночных и дневных температур, а также умеренные осадки в виде снега и снега с дождём. По сведениям Гидрометцентра, в субботу, 21 января, средняя температура воздуха составит днем +1°C. В ночь на воскресенье столик термометра опустится до -7°C, а днем воздух прогреется до +2°C.

Калининградский ЦГМС прогнозирует менее заметные «температурные качели»: на субботу днем — до +1°C,ночью -2°C, днем в воскресенье +3. Данный прогноз в субботу осадков не обещает, а в воскресенье — умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», осадков в выходные не будет вовсе. В субботу днем в регионе ожидается до +1°C, ночью ноль, в воскресенье, +3°C.