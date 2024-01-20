Совфед: предмет «Обществознание» в школах планируется преподавать только старшеклассникам

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В российских школах предмет «Обществознание» планируют начать преподавать в старших классах, а не с 6–7-х, как сейчас. Об этом сообщила сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева, пишет «Коммерсант».

«У нас этот предмет преподавался с 6–7-х классов, сейчас будет выведен он в старшее звено. Но главное не в этом, а в том, что программа уже меняется. Потому что она по своему содержанию не отвечает той суверенной системе образования, единому образовательному процессу, который мы сейчас выстраиваем», — сказала сенатор.

По словам Алтабаевой, перераспределение часов в учебном плане школьной программы могут внести с 1 сентября 2024 года. «Они (часы) будут выведены, скорее всего, в 9–10-е классы», — уточнила она.

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