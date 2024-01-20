В кабмине РФ уточнили, сколько ипотечных кредитов оформили россияне за последние четыре года

С 2020 года в России было выдано около 7 млн ипотечных кредитов. Об этом заявил в субботу на Дне строительства в рамках выставки-форума «Россия» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет «Интерфакс».

По его словам, порядка 2,4 млн граждан улучшили жилищные условия с помощью ипотечных кредитов с государственной поддержкой. Всего за четыре года ипотечный портфель в России вырос до 18 трлн рублей.

Как отмечает информагентство, в 2023-м в России было выдано около 2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 7,8 трлн рублей, что в полтора раза превышает показатели 2022 года.