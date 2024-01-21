Фонд капремонта показал, как преображается вилла «Солнечный свет» в Пионерском (видео)

В Пионерском продолжается ремонт исторической виллы «Солнечный свет». Первые отремонтированные элементы показал региональный Фонд капремонта в соцсетях.



Здание расположено на улице Дачной, 6. «Работы включали не только ремонт фасада, но и восстановление деревянных элементов, включая те, что относятся к крыше, а также реставрацию орнаментов, отметили в фонде. — По старым балконным ограждениям мы изготовили новые, прежние восстановить не удалось — их состояние было аварийным».

Ремонт начался в марте прошлого года. На фасаде дома, который известен как вилла «Солнечный свет», сохранились элементы отделки в технике сграффито. «Это техника вырисовывания рисунка по цветным слоям штукатурки», — сообщала администрации Пионерского округа.

По сведениям портала Prussia39.ru , вилла «Солнечный свет» была построена в начале XX века. Она представляет собой двухэтажное здание с мансардой под двухскатной черепичной крышей. Между оконными проёмами второго и мансардного этажей выполнено изображение солнца в технике сграффито.

В 2011 году здание получило статус выявленного объекта культурного наследия.