Фонд капремонта показал, как преображается вилла «Солнечный свет» в Пионерском (видео)

Фонд капремонта показал, как преображается вилла «Солнечный свет» в Пионерском (видео)
Так вилла выглядела до ремонта. Фото: Дмитрий Востриков, Prussia39.ru
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В Пионерском продолжается ремонт исторической виллы «Солнечный свет». Первые отремонтированные элементы показал региональный Фонд капремонта в соцсетях.

Здание расположено на улице Дачной, 6. «Работы включали не только ремонт фасада, но и восстановление деревянных элементов, включая те, что относятся к крыше, а также реставрацию орнаментов, отметили в фонде. — По старым балконным ограждениям мы изготовили новые, прежние восстановить не удалось — их состояние было аварийным».

Ремонт начался в марте прошлого года. На фасаде дома, который известен как вилла «Солнечный свет», сохранились элементы отделки в технике сграффито. «Это техника вырисовывания рисунка по цветным слоям штукатурки», — сообщала администрации Пионерского округа.

По сведениям портала Prussia39.ru, вилла «Солнечный свет» была построена в начале XX века. Она представляет собой двухэтажное здание с мансардой под двухскатной черепичной крышей. Между оконными проёмами второго и мансардного этажей выполнено изображение солнца в технике сграффито. 

В 2011 году здание получило статус выявленного объекта культурного наследия.


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