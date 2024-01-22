Губернатор выделил Советску 30 миллионов на расселение аварийного дома

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Советский городской округ получил 30,135 млн рублей из резервного фонда Калининградской области на расселение аварийного дома. Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано на портале правовой информации.

Деньги выделены на покупку новых квартир или выкуп имеющихся помещений для переселения жителей аварийного дома по ул. Талаха, 19. Как отмечается в документе, власти Советска должны предусмотреть софинансирование в объеме 932 тыс. рублей. Жилье планируется приобрести в срок до 31 декабря 2024 года.



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