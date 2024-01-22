В Зеленоградске планируют отремонтировать здание курортной администрации Кранца (фото)

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Администрация Зеленоградского округа выдала разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения «Здание администрации курорта» по ул. Пугачева, 1. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Разрешение выдано «в целях проведения противоаварийных работ и ремонта крыши».

Как отмечает местная газета «Волна», двухэтажное здание администрации курорта Кранца (довоенное название Зеленоградска — прим. «Нового Калининграда) с мансардным этажом под высокой сложной крышей построено из красного кирпича в начале XX века. Крыша была покрыта цветной глазурованной черепицей, от которой остались некоторые фрагменты.

«Неповторимый облик зданию придают декоративные башенки и треугольный фронтон. На центральном фронтоне здания бывшей администрации курорта идут настоящие часы, которые сделал местный житель Анатолий Дроздов. Автор мозаичных панно в Зеленоградске Павел Савельев изготовил новые деревянные окошки на башенках, восстановил бетонную перемычку-колонну под часами, подобрал и обновил цвет башенок, облагородил прилегающую пристройку», — пишет газета.

Здание располагается на Аллее дружбы недалеко от выхода к морю, в настоящее время в нем располагается компания «Евроводы».

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Фото с сайта zelenogradsk.com

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