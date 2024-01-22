В Калининграде между домами на ул. Красной и Разина хотят построить офисное здание

Все новости по теме: Точечная застройка

Городские власти проводят публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе в границах улиц Красная — Степана Разина — Шиллера. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Как отмечается в документации, в районе перекрестка ул. Разина и Красной между жилой застройкой предлагается возвести объект делового управления — административное здание планируется к размещению на участке территории площадью 700 кв. метров. Заказчик проекта — Юрий Каджоян.

Публичные слушания по этому проекту проводятся с 11 января по 8 февраля 2024 года. В Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова на Московском проспекте, 39 24 января в 17:00 состоится собрание участников публичных слушаний. Предложения и замечания можно также направить по электронной почте cityhall@klgd.ru, или по почте на адрес МКУ «ЦДОД» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1.

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